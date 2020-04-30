***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetlerine, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi nedeni ile verilen aranın 14 iş günü uzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPandemik salgının etkisini kaybetmemesi nedeni ile üretime ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPandemik salgının etksini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesiVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlanacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıŞu an için öngörülememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerMuhasebe, İdari ve satış personelinden nöbetçi eleman bulundurulacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPandemik salgının halk sağlığı tehdit eder durumdan çıkmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlaanacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkilenmesi söz konusu değildir.AçıklamalarYönetim kurulumuz, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı alınacak düzeyde halk sağlığı tehdit etmeye devamı nedeni ile, verilen üretime aranın ve personel izninin 27.05.2020 Çarşamba tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.Konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841489BIST