***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
30.04.2020 11:55
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetlerine, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi nedeni ile verilen aranın 14 iş günü uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Pandemik salgının etkisini kaybetmemesi nedeni ile üretime ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Pandemik salgının etksini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Şu an için öngörülememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Muhasebe, İdari ve satış personelinden nöbetçi eleman bulundurulacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Pandemik salgının halk sağlığı tehdit eder durumdan çıkması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlaanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmesi söz konusu değildir.
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı alınacak düzeyde halk sağlığı tehdit etmeye devamı nedeni ile, verilen üretime aranın ve personel izninin 27.05.2020 Çarşamba tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.
Konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841489
BIST