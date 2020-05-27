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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

27.05.2020 09:43
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetlerinin pandemik salgının etkisini azaltması nedeniyle tekrar başlaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Pandemik salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretim çalışmalarına başlanması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Pandemik salgının etkisini azaltması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Şu an için öngörülememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Göreve dönen ve nöbetçi kalan bütün personelin Sağlık Bakanlığı'nca tavsiye edilen ve Şirketçe alınan hijyen tedbirlerine riayet etmesi, sosyal mesafe, mask, eldiven, dezenfektan kullanımına dikkat edilmesi, mesai başlangıcında ateş ölçümü yağılması
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Pandemik salgının etkisinin azalması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
27.05.2020 Çarşamba 08:30'da mesaiye başlanmıştır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Pandemik salgının etkisini azaltması sonucu Yönetim Kurulumuzun 30.04.2020 tarihli kararına uyularak üretim çalışmalarına bu sabah itibariyle kısmen başlanmıştır. Özellikle potansiyel fuarlara yönelik çalışmalar için kreasyon bölümü, pazarlama ve satış birimi faaliyete geçmiştir. Dikimhane ve kesimhane gibi birimler ise ihtiyaç halinde vardiyalı olarak çalışacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846819


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PNSUT 21,04 35.799.714 % 9,93  
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Tam 2.474 2.499 5,40  
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