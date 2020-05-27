***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetlerinin pandemik salgının etkisini azaltması nedeniyle tekrar başlamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPandemik salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretim çalışmalarına başlanmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPandemik salgının etkisini azaltmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi27.05.2020 Çarşamba 08:30 mesaiye başlanacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıŞu an için öngörülememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerGöreve dönen ve nöbetçi kalan bütün personelin Sağlık Bakanlığı'nca tavsiye edilen ve Şirketçe alınan hijyen tedbirlerine riayet etmesi, sosyal mesafe, mask, eldiven, dezenfektan kullanımına dikkat edilmesi, mesai başlangıcında ateş ölçümü yağılmasıYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPandemik salgının etkisinin azalmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.05.2020 Çarşamba 08:30'da mesaiye başlanmıştır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarPandemik salgının etkisini azaltması sonucu Yönetim Kurulumuzun 30.04.2020 tarihli kararına uyularak üretim çalışmalarına bu sabah itibariyle kısmen başlanmıştır. Özellikle potansiyel fuarlara yönelik çalışmalar için kreasyon bölümü, pazarlama ve satış birimi faaliyete geçmiştir. Dikimhane ve kesimhane gibi birimler ise ihtiyaç halinde vardiyalı olarak çalışacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846819BIST