***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/02/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş. (Aynı adı taşıyan 6 adet şirket)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş Enerjisi Santrali (GES)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.500.000 TL (Her biri 750.000 TL Toplam 4.500.000 TL 6 şirket)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTakribi olarak 1 ayEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,48888 Amerikan DolarıToplam Tutar6.700.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)51,99İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)25,83Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKonsolide yıllık ciroya 1.400.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 1.000.000 Amerikan Doları olumlu etki yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGöktekin Enerji A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/02/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndergenmiş Nakıt Akımı ve Pazar Değeri YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKısa süre önce yapılmış bir değerleme çalışmasının var olması.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilebilinir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararımızda açıklamıştık. Bu konuyla ilgili DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile bir sözleşme imzalamıştık. Süreç içerisinde Toprak Enerji ve DBE Elektrik'in yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'da kurulu toplam kapasitesi 7,02 MWp olan Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş'nin (Her biri 1 MWe-1,17MWp kapasiteli toplam 6 şirket) 6.700.000 Amerikan Doları toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Söz konusu satın alınan santraller, 2020 yılı Şubat ayında devreye girmiş,10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilebilinir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir.Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketimizin toplam cirosu ve FAVÖK 'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilencektir. Satın alınan şirketlerin 2020 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık yaklaşık 1.400.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 1.000.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.İştirakimizin bio-kütle enerji santralleri (BES), baca enerji çevrim santralleri, elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte, çalışmalarına devam etmektedir.Konuyla ilgili yönetim kurulu kararımız ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906696BIST