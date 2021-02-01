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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.02.2021 16:54



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/02/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş. (Aynı adı taşıyan 6 adet şirket)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.500.000 TL (Her biri 750.000 TL Toplam 4.500.000 TL 6 şirket)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Takribi olarak 1 ay
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,48888 Amerikan Doları
Toplam Tutar
6.700.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
51,99
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
25,83
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Konsolide yıllık ciroya 1.400.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 1.000.000 Amerikan Doları olumlu etki yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Göktekin Enerji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/02/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndergenmiş Nakıt Akımı ve Pazar Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kısa süre önce yapılmış bir değerleme çalışmasının var olması.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilebilinir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararımızda açıklamıştık. Bu konuyla ilgili DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile bir sözleşme imzalamıştık. Süreç içerisinde Toprak Enerji ve DBE Elektrik'in yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'da kurulu toplam kapasitesi 7,02 MWp olan Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş'nin (Her biri 1 MWe-1,17MWp kapasiteli toplam 6 şirket) 6.700.000 Amerikan Doları toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Söz konusu satın alınan santraller, 2020 yılı Şubat ayında devreye girmiş,10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilebilinir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir.Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.
İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketimizin toplam cirosu ve FAVÖK 'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilencektir. Satın alınan şirketlerin 2020 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince  yıllık yaklaşık 1.400.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 1.000.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.
İştirakimizin bio-kütle enerji santralleri (BES), baca enerji çevrim santralleri, elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte, çalışmalarına devam etmektedir. 
Konuyla ilgili yönetim kurulu kararımız ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906696


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Yarım 1.371 1.407 -28,80  
Çeyrek 688 703 -14,40  
Gümüş.Ons 29,50 29,53 2,62  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,41  
B. Petrol 55,46 55,46 0,44  
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