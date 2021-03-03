***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıÖmeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDeri konfeksiyon üretimi ve alım satımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi400.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.03.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı400.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,05 TLToplam Tutar420.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,43İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRakip HaşimoğullarıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBir ilişki yoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar729.770 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihli 2021/11 sayılı kararı ile, yeni dönemde yatırım holdinge dönüşmesi olasılığı nedeniyle, Şirketimizin kanun ve tebliğler gereği direkt olarak bir üretim ya da ticaret etkinliği gerçekleştiremeyeceği için, deri bölümü faaliyetlerinin yine deri konfeksiyon sektöründe iştigal eden bir firmanın satın alınması ve mevcut faaliyetlerinin devredilmesi yöntemine yapılmasına karar vermişti. Bu amaçla yapılan çalışmalar neticesinde Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 400.000 TL sermayesini temsil eden 400.000 TL nominal değerli %100 hissesinin tamamı 420.000 TL'ye satın alınmıştır.Hisse başına 1,05 TL değer düşmektedir.Bu satın alma sonucu, Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve DışTicaret A.Ş. Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olmuştur.Satın alma sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve DışTicaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilecek ünvan, şirket merkezi, yönetim ve gerekli olabilecek diğer değişiklikler yapılacaktır.Şirketimiz deri faaliyetlerine ünvanı Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. olması planlanan bu yeni şirket üzerinden devam edecektir. Şirketin deri bölümüne devri sürecinde faaliyetlerin aksamaması ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatında yer alan hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914756BIST