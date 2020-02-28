***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.465.932 -29.243 208.393 1.056.124 2.672.872 12.374.078 0 12.374.078Transferler2.672.872 -2.672.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.861 3.612.724 3.549.863 3.549.863Sermaye Arttırımı19 6.534.068 6.534.068 6.534.068Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-228.286 -228.286 -228.286Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.500.710 3.612.724 22.229.723 22.229.723Transferler3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-284.119 3.830.437 3.546.318 3.546.318Sermaye Arttırımı19 12.750.000 20.381.730 33.131.730 33.131.730Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.542.348 -804.046Dönem Karı (Zararı)3.830.437 3.612.724Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 3.830.437 3.612.724Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.667.749 1.468.841Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 1.863.370 423.256Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler54.807 106.766Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 54.807 106.766Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-168.515 161.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -201.395 126.477Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 32.880 34.970Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-262.952 262.186Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 636.912 320.667Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 -899.864 -58.481Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-210.855 -879.170Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -210.855 -879.170Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 858.170 1.432.633Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-466.276 -38.277Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -466.276 -38.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.532.303 -5.144.106Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.790.685 -10.891.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 3.334.789 -5.577.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -19.125.474 -5.314.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-664.269 -553.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -664.269 -553.021Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.430.355 -4.431.828Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.234.911 449.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-222.382 10.029.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -222.382 10.029.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -22.522 139.517Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler393.192 -812.744İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 -1.242.960İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 393.192 430.216Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.000.705 -4.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler440.334 931.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 154.879 501.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 285.455 430.622Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.034.117 -62.541Ödenen Faiz23 899.864 58.481Alınan Faiz23 -636.912 -320.667Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -771.183 -479.319YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.640.743 -4.228.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri157.410 119.401Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 157.410 47.340Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 72.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.321.255 -458.385Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.314.103 -412.328Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.152 -46.057Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 3.612.346Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -807.758 -3.889.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.150.261 11.161.495Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.131.730Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 33.131.730Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 6.534.068İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.980.127 19.560.965Kredilerden Nakit Girişleri6 12.980.127 19.560.965Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.907.824 -14.933.538Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -22.907.824 -14.933.538Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -1.569.134Ödenen Faiz26 515.362 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.248.656 6.128.634NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.248.656 6.128.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.403.638 2.275.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.652.294 8.403.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.652.294 8.403.638Ticari Alacaklar40.277.001 24.541.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 3.334.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 40.277.001 21.206.334Diğer Alacaklar1.479.836 815.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.479.836 815.567Stoklar9 24.303.385 20.873.030Peşin Ödenmiş Giderler5.952.826 717.915İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.952.826 717.915Diğer Dönen Varlıklar0 154.879İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 0 154.879ARA TOPLAM83.665.342 55.506.152TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.665.342 55.506.152DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 15.461.543 17.589.000Maddi Duran Varlıklar13 3.027.787 2.308.227Kullanım Hakkı Varlıkları26 3.339.939 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 128.794 162.083TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.958.063 20.059.310TOPLAM VARLIKLAR105.623.405 75.565.462KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 12.612.190 10.336.821İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.612.190 10.336.821Banka Kredileri6 12.612.190 10.336.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.265.917 12.571.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.265.917 12.571.003Banka Kredileri6 4.753.848 12.571.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.512.069 0Ticari Borçlar17.524.750 17.747.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 17.524.750 17.747.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 477.099 499.621Diğer Borçlar873.066 479.874İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 873.066 479.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)222.792 1.223.497İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 222.792 1.223.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 275.841 113.527Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 34.970Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 67.850 34.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler481.081 195.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 481.081 195.626ARA TOPLAM38.800.586 43.202.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.800.586 43.202.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.561.129 8.494.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.561.129 8.494.471Banka Kredileri6 4.108.560 8.494.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 2.452.569 0Uzun Vadeli Karşılıklar797.596 634.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 797.596 634.736Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 556.323 776.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.915.048 9.905.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.715.634 53.107.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.907.771 22.458.009Ödenmiş Sermaye19 27.750.000 15.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-376.223 -92.104Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.223 -92.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -376.223 -92.104Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler208.393 208.393Yasal Yedekler19 208.393 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 7.113.434 3.728.996Net Dönem Karı veya Zararı28 3.830.437 3.612.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.907.771 22.458.009TOPLAM KAYNAKLAR105.623.405 75.565.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 186.580.213 166.492.207Satışların Maliyeti20 -169.075.964 -146.669.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.504.249 19.822.563BRÜT KAR (ZARAR)17.504.249 19.822.563Genel Yönetim Giderleri21 -2.726.404 -1.836.526Pazarlama Giderleri21 -4.748.285 -4.006.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.162.440 13.779.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.905.198 -10.820.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.286.802 16.938.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.420.952 1.468.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -43.976 -73.666FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.663.778 18.332.982Finansman Gelirleri25 1.124.799 2.348.213Finansman Giderleri25 -10.099.970 -15.635.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.688.607 5.045.357Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-858.170 -1.432.633Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -933.497 -536.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 75.327 -896.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.830.437 3.612.724DÖNEM KARI (ZARARI)3.830.437 3.612.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.830.437 3.612.724Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-284.119 -62.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -364.255 -80.591Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.136 17.730Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi80.136 17.730Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-284.119 -62.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.546.318 3.549.863Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.546.318 3.549.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822923BIST