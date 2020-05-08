***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.581.044 -10.062.679Dönem Karı (Zararı)1.270.004 919.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.270.004 919.858Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler198.991 322.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-19 491.455 439.160Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.083 28.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 24.083 -4.355Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 32.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler76.727 -24.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 375.003 1.183.471Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 -298.276 -1.208.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -344.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -344.785Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -185.455 224.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-207.819 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -207.819 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.697.471 -11.194.899Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.522.746 -10.841.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 486.413İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.522.746 -11.328.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-250.562 -412.154İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -250.562 -412.154Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -10.446.901 -4.816.488Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)976.437 -2.942.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.002.652 6.044.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.002.652 6.044.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -24.299 120.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.312 92.425İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 37.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 22.312 55.265Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)316.005 1.798.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-810.557 -237.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-597.608 -142.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-212.949 -95.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.228.476 -9.952.802Ödenen Faiz16 298.276 1.208.132Alınan Faiz16 -375.003 -1.183.471Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -275.841 -134.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.318.286 -887.301Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.377 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 6.377 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-155.910 -79.543Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -132.510 -79.543Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.400 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 7.467.819 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -807.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI527.063 12.363.738Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.521.362 19.634.475Kredilerden Nakit Girişleri6 6.521.362 19.634.475Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.634.256 -6.975.464Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.634.256 -6.975.464Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -449.681 -384.258Ödenen Faiz19 89.638 88.985YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.264.305 1.413.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.264.305 1.413.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.652.294 8.403.638DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.916.599 9.817.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.851 -222.851 -222.851Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158Transferler14 3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.057 919.858 780.801 780.801Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -231.161 208.393 7.118.869 919.858 23.015.959 23.015.959Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler14 3.830.437 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.471 1.270.004 1.198.533 1.198.533Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -447.694 208.393 10.943.871 1.270.004 60.106.304 60.106.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.916.599 11.652.294Ticari Alacaklar32.754.255 40.277.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 32.754.255 40.277.001Diğer Alacaklar1.730.398 1.479.836İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.730.398 1.479.836Stoklar9 34.750.286 24.303.385Peşin Ödenmiş Giderler4.976.389 5.952.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.976.389 5.952.826Diğer Dönen Varlıklar597.608 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar597.608 0ARA TOPLAM90.725.535 83.665.342TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.725.535 83.665.342DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 8.201.543 15.461.543Maddi Duran Varlıklar11 3.019.474 3.027.787Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.993.490 3.339.939Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.634 128.794Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.356.141 21.958.063TOPLAM VARLIKLAR105.081.676 105.623.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.302.807 12.612.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.302.807 12.612.190Banka Kredileri6 14.302.807 12.612.190Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.663.813 6.265.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.663.813 6.265.917Banka Kredileri6 4.343.185 4.753.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.320.628 1.512.069Ticari Borçlar15.522.098 17.524.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.522.098 17.524.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 452.800 477.099Diğer Borçlar895.378 873.066İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 895.378 873.066Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)538.797 222.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)538.797 222.792Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 188.118 275.841Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268.132 481.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268.132 481.081ARA TOPLAM37.899.793 38.800.586Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.899.793 38.800.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.999.679 6.561.129İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.999.679 6.561.129Banka Kredileri6 3.715.712 4.108.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 2.283.967 2.452.569Uzun Vadeli Karşılıklar913.309 797.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 913.309 797.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 162.591 556.323TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.075.579 7.915.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.975.372 46.715.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.106.304 58.907.771Ödenmiş Sermaye14 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-447.694 -376.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-447.694 -376.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -447.694 -376.223Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler208.393 208.393Yasal Yedekler14 208.393 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 10.943.871 7.113.434Net Dönem Karı veya Zararı1.270.004 3.830.437TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.106.304 58.907.771TOPLAM KAYNAKLAR105.081.676 105.623.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 35.227.822 39.886.421Satışların Maliyeti15 -31.720.249 -35.183.472TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.507.573 4.702.949BRÜT KAR (ZARAR)3.507.573 4.702.949Genel Yönetim Giderleri-517.383 -553.586Pazarlama Giderleri-1.219.649 -971.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.010.405 3.363.738Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.061.280 -2.706.186ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.719.666 3.835.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 329.230 525.875Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -59.241 -1.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.989.655 4.359.574Finansman Gelirleri18 93.202 169.815Finansman Giderleri18 -1.998.308 -3.385.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.084.549 1.143.858Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri185.455 -224.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -188.118 -196.742Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 373.573 -27.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.270.004 919.858DÖNEM KARI (ZARARI)1.270.004 919.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.270.004 919.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.471 -139.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.630 -178.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.159 39.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.159 39.222Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.471 -139.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.198.533 780.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.198.533 780.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843757BIST