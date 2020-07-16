***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.07.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158
Transferler
14 3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.819 2.001.942 1.825.123 1.825.123
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -268.923 208.393 7.118.869 2.001.942 24.060.281 12.612.190
Banka Kredileri
6 12.877.789 12.612.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.485.083 6.265.917
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.485.083 6.265.917
Banka Kredileri
6 12.361.430 4.753.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.123.653 1.512.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
24.198.252 17.524.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.198.252 17.524.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 428.522 477.099
Diğer Borçlar
977.223 873.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 977.223 873.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
413.313 222.792
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
413.313 222.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 192.228 275.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 481.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
481.081
ARA TOPLAM
52.640.260 38.800.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.640.260 38.800.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.464.827 6.561.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.464.827 6.561.129
Banka Kredileri
6 8.353.561 4.108.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.111.266 2.452.569
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
850.153 797.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 850.153 797.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 9.783 556.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.324.763 7.915.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.965.023 46.715.634
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.389.430 58.907.771
Ödenmiş Sermaye
14 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-418.132 -376.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.132 -376.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -418.132 -376.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 208.393
Yasal Yedekler
14 2.345.210 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 7.888.104 7.113.434
Net Dönem Karı veya Zararı
2.442.518 3.830.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.389.430 58.907.771
TOPLAM KAYNAKLAR
124.354.453 105.623.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 65.024.573 83.389.179 29.796.751 43.502.758
Satışların Maliyeti
15 -57.600.030 -73.336.212 -25.879.781 -38.152.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.424.543 10.052.967 3.916.970 5.350.018
BRÜT KAR (ZARAR)
7.424.543 10.052.967 3.916.970 5.350.018
Genel Yönetim Giderleri
-911.007 -1.351.424 -393.624 -797.838
Pazarlama Giderleri
-3.289.214 -2.339.381 -2.069.565 -1.368.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.751.197 4.770.226 1.740.792 1.406.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.866.341 -3.506.079 -805.061 -799.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.109.178 7.626.309 2.389.512 3.790.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 554.169 711.966 224.939 186.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -76.315 -10.720 -17.074 -8.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.587.032 8.327.555 2.597.377 3.967.981
Finansman Gelirleri
18 93.202 370.705 0 200.890
Finansman Giderleri
18 -3.392.089 -6.166.502 -1.393.781 -2.780.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.288.145 2.531.758 1.203.596 1.387.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
154.373 -529.816 -31.082 -305.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -380.346 -451.402 -192.228 -254.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 534.719 -78.414 161.146 -51.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.909 -176.819 29.562 -37.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.730 -226.692 37.900 -48.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.821 49.873 -8.338 10.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.821 49.873 -8.338 10.651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.909 -176.819 29.562 -37.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.400.609 1.825.123 1.202.076 1.044.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.400.609 1.825.123 1.202.076 1.044.322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860129
BIST