***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.851 -222.851 -222.851Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158Transferler14 3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.819 2.001.942 1.825.123 1.825.123Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -268.923 208.393 7.118.869 2.001.942 24.060.281 12.612.190Banka Kredileri6 12.877.789 12.612.190Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.485.083 6.265.917İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.485.083 6.265.917Banka Kredileri6 12.361.430 4.753.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.123.653 1.512.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar24.198.252 17.524.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 24.198.252 17.524.750Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 428.522 477.099Diğer Borçlar977.223 873.066İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 977.223 873.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)413.313 222.792İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)413.313 222.792Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 192.228 275.841Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 481.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler481.081ARA TOPLAM52.640.260 38.800.586Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.640.260 38.800.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.464.827 6.561.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.464.827 6.561.129Banka Kredileri6 8.353.561 4.108.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 2.111.266 2.452.569Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar850.153 797.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 850.153 797.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 9.783 556.323Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.324.763 7.915.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.965.023 46.715.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.389.430 58.907.771Ödenmiş Sermaye14 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-418.132 -376.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-418.132 -376.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -418.132 -376.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 208.393Yasal Yedekler14 2.345.210 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 7.888.104 7.113.434Net Dönem Karı veya Zararı2.442.518 3.830.437TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.389.430 58.907.771TOPLAM KAYNAKLAR124.354.453 105.623.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 65.024.573 83.389.179 29.796.751 43.502.758Satışların Maliyeti15 -57.600.030 -73.336.212 -25.879.781 -38.152.740TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.424.543 10.052.967 3.916.970 5.350.018BRÜT KAR (ZARAR)7.424.543 10.052.967 3.916.970 5.350.018Genel Yönetim Giderleri-911.007 -1.351.424 -393.624 -797.838Pazarlama Giderleri-3.289.214 -2.339.381 -2.069.565 -1.368.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.751.197 4.770.226 1.740.792 1.406.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.866.341 -3.506.079 -805.061 -799.893ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.109.178 7.626.309 2.389.512 3.790.668Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 554.169 711.966 224.939 186.091Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -76.315 -10.720 -17.074 -8.778FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.587.032 8.327.555 2.597.377 3.967.981Finansman Gelirleri18 93.202 370.705 0 200.890Finansman Giderleri18 -3.392.089 -6.166.502 -1.393.781 -2.780.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.288.145 2.531.758 1.203.596 1.387.900Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri154.373 -529.816 -31.082 -305.816Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -380.346 -451.402 -192.228 -254.660Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 534.719 -78.414 161.146 -51.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084DÖNEM KARI (ZARARI)2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.442.518 2.001.942 1.172.514 1.082.084Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.909 -176.819 29.562 -37.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.730 -226.692 37.900 -48.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.821 49.873 -8.338 10.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.821 49.873 -8.338 10.651Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.909 -176.819 29.562 -37.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.400.609 1.825.123 1.202.076 1.044.322Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.400.609 1.825.123 1.202.076 1.044.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860129BIST