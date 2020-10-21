***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.851 -222.851 -222.851Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158Transferler14 3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-236.225 2.965.580 2.729.355 2.729.355Sermaye Arttırımı10.000.000 14.644.900 24.644.900 24.644.900Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 14.644.900 -328.329 208.393 7.118.869 2.965.580 49.609.413 49.609.413Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler14 2.136.817 1.693.620 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.515 4.746.661 4.694.146 45.528 4.739.674Kar Payları-918.950 -918.950 -918.950Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması7.016.902 7.016.902Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -428.738 2.345.210 7.888.104 4.746.661 62.682.967 7.062.430 69.745.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.742.382 -15.229.768Dönem Karı (Zararı)4.792.189 2.965.580Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.792.189 2.965.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler895.073 1.278.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-19 1.526.509 1.334.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.812 -106.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -12.812 -139.542Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 32.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler368.933 -405.128Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 660.943 631.455Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 -292.010 -1.036.583Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -344.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -344.785Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 140.484 826.457Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.128.041 -26.075Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.128.041 -26.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.082.990 -19.333.165Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.210.151 -11.484.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 3.334.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 18.210.151 -14.819.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-417.573 -477.435İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -417.573 -477.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.686.729 -9.190.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.925.790 -5.410.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.156.725 7.460.997İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.156.725 7.460.997Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.614 67.212Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler225.514 217.123İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.640 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 222.874 217.123Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)251.597 271.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-426.069 -787.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-362.165 -591.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-63.904 -195.626Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.770.252 -15.089.284Ödenen Faiz16 292.010 1.036.583Alınan Faiz16 -660.943 -631.455Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -658.937 -545.612YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.109.641 -1.123.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.798 59.408Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 4.798 59.408Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-720.741 -374.800Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -679.295 -367.647Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.446 -7.153Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 13.825.584 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -807.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.611.858 24.007.342Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri7.016.902 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 24.644.900Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 24.644.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.084.743 27.780.439Kredilerden Nakit Girişleri6 14.084.743 27.780.439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.685.289 -27.497.445Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -31.685.289 -27.497.445Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -1.349.042 -1.152.774Ödenen Temettüler-918.950Ödenen Faiz19 239.778 232.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.240.165 7.654.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.240.165 7.654.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.652.294 8.403.638DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.892.459 16.058.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.892.459 11.652.294Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar22.066.850 40.277.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 22.066.850 40.277.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.897.409 1.479.836İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.897.409 1.479.836Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 26.990.114 24.303.385Peşin Ödenmiş Giderler9.878.616 5.952.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.878.616 5.952.826Diğer Dönen Varlıklar362.165 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar362.165 0ARA TOPLAM84.087.613 83.665.342TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.087.613 83.665.342DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.764.000 15.461.543Maddi Duran Varlıklar11 3.244.729 3.027.787Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.300.591 3.339.939Maddi Olmayan Duran Varlıklar140.634 128.794Ertelenmiş Vergi Varlığı169.135 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.619.089 21.958.063TOPLAM VARLIKLAR92.706.702 105.623.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.185.798 12.612.190İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.185.798 12.612.190Banka Kredileri6 1.185.798 12.612.190Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.462.492 6.265.917İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.462.492 6.265.917Banka Kredileri6 2.541.545 4.753.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 920.947 1.512.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar12.368.025 17.524.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.368.025 17.524.750Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 485.713 477.099Diğer Borçlar1.098.580 873.066İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.640 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.095.940 873.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)474.389 222.792İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)474.389 222.792Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 468.034 275.841Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler417.177 481.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler417.177 481.081ARA TOPLAM20.028.058 38.800.586Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.028.058 38.800.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.081.136 6.561.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.081.136 6.561.129Banka Kredileri6 146.709 4.108.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.934.427 2.452.569Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar852.111 797.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 852.111 797.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 556.323Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.933.247 7.915.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.961.305 46.715.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.682.967 58.907.771Ödenmiş Sermaye14 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-428.738 -376.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-428.738 -376.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -428.738 -376.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 208.393Yasal Yedekler14 2.345.210 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 7.888.104 7.113.434Net Dönem Karı veya Zararı4.746.661 3.830.437Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.062.430TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.745.397 58.907.771TOPLAM KAYNAKLAR92.706.702 105.623.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 117.800.993 136.256.078 52.776.420 52.866.899Satışların Maliyeti15 -106.982.982 -123.016.839 -49.382.952 -49.680.627TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.818.011 13.239.239 3.393.468 3.186.272BRÜT KAR (ZARAR)10.818.011 13.239.239 3.393.468 3.186.272Genel Yönetim Giderleri-1.320.035 -2.016.507 -409.028 -665.083Pazarlama Giderleri-4.779.954 -3.441.584 -1.490.740 -1.102.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 6.831.132 5.810.438 3.079.935 1.040.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.747.097 -4.320.648 -1.880.756 -814.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.802.057 9.270.938 2.692.879 1.644.629Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 1.300.413 1.112.728 746.244 400.762Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -89.817 -21.693 -13.502 -10.973FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.012.653 10.361.973 3.425.621 2.034.418Finansman Gelirleri18 95.220 1.104.350 2.018 733.645Finansman Giderleri18 -4.175.200 -7.674.286 -783.111 -1.507.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.932.673 3.792.037 2.644.528 1.260.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-140.484 -826.457 -294.857 -296.641Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -851.130 -653.568 -470.784 -202.166Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 710.646 -172.889 175.927 -94.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.792.189 2.965.580 2.349.671 963.638DÖNEM KARI (ZARARI)4.792.189 2.965.580 2.349.671 963.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.528 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.746.661 2.965.580 2.349.671 963.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.515 -236.225 -10.606 -59.406Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.327 -302.852 -13.597 -76.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.812 66.627 2.991 16.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.812 66.627 2.991 16.754Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.515 -236.225 -10.606 -59.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.739.674 2.729.355 2.339.065 904.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.528 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.694.146 2.729.355 2.339.065 904.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882881BIST