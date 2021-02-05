***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-228.286 -228.286 -228.286Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.500.710 3.612.724 22.229.723 22.229.723Transferler14 3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-284.119 3.830.437 3.546.318 3.546.318Sermaye Arttırımı12.750.000 20.381.730 33.131.730 33.131.730Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler14 2.136.817 1.693.620 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-63.255 7.375.058 7.311.803 345.784 7.657.587Kar Payları-918.950 -918.950 -918.950Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması9.800.000 9.800.000Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.174.341 -20.542.348Dönem Karı (Zararı)7.720.842 3.830.437Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 7.720.842 3.830.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler387.300 1.667.749Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.055.343 1.863.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler54.807Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 54.807Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.079 -168.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -15.079 -201.395Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 32.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler236.754 -262.952Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 449.503 636.912Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 -212.749 -899.864Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-677.000 -210.855Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -677.000 -210.855Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 152.483 858.170Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -1.365.201 -466.276Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.365.201 -466.276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.586.210 -25.532.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.647.344 -15.790.685İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 3.334.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.647.344 -19.125.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler918.422 -664.269İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 918.422 -664.269Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.318.196 -3.430.355Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 1.171.027 -5.234.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.701.055 -222.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.701.055 -222.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 65.414 -22.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-857.691 393.192İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -857.691 393.192Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-190.700 -1.000.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.320.775 440.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -839.694 154.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 -481.081 285.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.521.932 -20.034.117Ödenen Faiz23 212.749 899.864Alınan Faiz23 -449.503 -636.912Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.110.837 -771.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.530.556 1.640.743İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -4.500.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri325.734 157.410Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 325.734 157.410Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.507.922 -1.321.255Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.394.359 -1.314.103Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.563 -7.152Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 14.212.744 3.612.346Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -807.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.802.929 22.150.261Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri18 9.800.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 33.131.730Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 33.131.730Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.509.390 12.980.127Kredilerden Nakit Girişleri6 14.509.390 12.980.127Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.685.289 -22.907.824Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -31.685.289 -22.907.824Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -1.753.086 -1.569.134Ödenen Temettüler19 -918.950Ödenen Faiz26 245.006 515.362YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.901.968 3.248.656NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.901.968 3.248.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.652.294 8.403.638DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.554.262 11.652.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.554.262 11.652.294Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar33.629.657 40.277.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.629.657 40.277.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar561.414 1.479.836İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 561.414 1.479.836Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 27.621.581 24.303.385Peşin Ödenmiş Giderler4.781.799 5.952.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.781.799 5.952.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 195.449 4 0ARA TOPLAM82.183.856 83.665.342TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.183.856 83.665.342DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.500.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 3.291.000 15.461.543Maddi Duran Varlıklar14 3.472.967 3.027.787Kullanım Hakkı Varlıkları26 3.100.586 3.339.939Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 198.446 128.794Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.562.999 21.958.063TOPLAM VARLIKLAR96.746.855 105.623.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.916.962 12.612.190İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.916.962 12.612.190Banka Kredileri1.916.962 12.612.190Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.590.990 6.265.917İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.590.990 6.265.917Banka Kredileri6 1.892.517 4.753.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.698.473 1.512.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar11.823.695 17.524.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.823.695 17.524.750Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 542.513 477.099Diğer Borçlar15.375 873.066İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.375 873.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.092 222.792İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 32.092 222.792Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 6.787 275.841Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 481.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 0 481.081ARA TOPLAM17.996.264 38.800.586Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.996.264 38.800.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.395.939 6.561.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.395.939 6.561.129Banka Kredileri6 489.220 4.108.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.906.719 2.452.569Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar861.586 797.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 861.586 797.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 46.658 556.323Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.304.183 7.915.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.300.447 46.715.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.300.624 58.907.771Ödenmiş Sermaye18 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-439.478 -376.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-439.478 -376.223Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -439.478 -376.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 208.393Yasal Yedekler18 2.345.210 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 7.888.104 7.113.434Net Dönem Karı veya Zararı28 7.375.058 3.830.437Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 10.145.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.446.408 58.907.771TOPLAM KAYNAKLAR96.746.855 105.623.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 204.080.195 186.580.213Satışların Maliyeti20 -188.930.863 -169.075.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.149.332 17.504.249BRÜT KAR (ZARAR)15.149.332 17.504.249Genel Yönetim Giderleri21 -2.551.829 -2.241.836Pazarlama Giderleri21 -5.656.844 -5.232.853Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.245.537 7.162.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.131.374 -4.905.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.054.822 12.286.802Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.231.448 1.420.952Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -99.465 -43.976FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.186.805 13.663.778Finansman Gelirleri25 95.220 1.124.799Finansman Giderleri25 -4.408.700 -10.099.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.873.325 4.688.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-152.483 -858.170Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -646.334 -933.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 493.851 75.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.720.842 3.830.437DÖNEM KARI (ZARARI)7.720.842 3.830.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar345.784 0Ana Ortaklık Payları7.375.058 3.830.437Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-63.255 -284.119Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -79.069 -364.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.814 80.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 15.814 80.136Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-63.255 -284.119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.657.587 3.546.318Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 345.784 0Ana Ortaklık Payları7.311.803 3.546.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907934BIST