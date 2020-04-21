***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
21.04.2020 13:45
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde sona eren 1.dönem denetimden geçmemiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 08.05.2020 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal tablolara ve faaliyet raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden de erişilebilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 08/05/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839542
BIST
14:1597.919
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.026,57
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:156,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9801
En Düşük
6,9352
14:157,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:15375,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,74
|Açılış
|: 375,75
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.470.781
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.909.179
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.884.611
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.870.867
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.053.924
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,68
|385.557.618
|% 4,35
|
|GARAN
|8,25
|364.091.692
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|355.510.814
|% 0,91
|
|ASELS
|27,02
|348.989.929
|% -1,39
|
|THYAO
|10,48
|347.093.192
|% -1,50
|
|ODAS
|1,68
|385.557.618
|% 4,35
|
|ISFIN
|3,34
|355.510.814
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|199.829.590
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|133.265.623
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,34
|143.849.577
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5610
|8,6040
|% -0,47
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-27,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.472
|-12,20
|
|Tam
|2.477
|2.536
|-23,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-6,00
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,85
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|-3,98
|