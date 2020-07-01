***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
01.07.2020 12:44
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde sona eren 1.yarıyıl sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 16.07.2020 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal tablolara ve faaliyet raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden de erişilebilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 08/05/2020
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 16/07/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853700
BIST
13:47115.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -725,30
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:476,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:477,6813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6792
13:47392,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 392,56
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.259.599
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.995.808
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.756.198
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.294.131
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,18
|31.797.313
|% -5,15
|
|GLRYH
|13,40
|9.215.185
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.314.970.522
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|979.395.861
|% 1,17
|
|THYAO
|12,30
|770.196.161
|% -1,76
|
|GARAN
|8,35
|754.893.582
|% -1,30
|
|ODAS
|2,59
|718.557.416
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,24
|1.314.970.522
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|681.889.574
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|718.557.416
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,50
|322.682.219
|% 3,45
|
|DOHOL
|2,20
|411.761.528
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4822
|8,5248
|% 0,09
|
|Frank
|7,2046
|7,2480
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,60
|
|Tam
|2.617
|2.630
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,95
|