***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 30.09.2020 tarihinde sona eren 3.çeyrek denetimden geçmemiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 21.10.2020 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.Finansal tablolara ve faaliyet raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden de erişilebilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2020 31/03/2020 08/05/20202. Çeyrek01/01/2020 30/06/2020 16/07/20203. Çeyrek01/01/2020 30/09/2020 21/10/2020Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876206BIST