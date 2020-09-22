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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

22.09.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 30.09.2020 tarihinde sona eren 3.çeyrek denetimden geçmemiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 21.10.2020 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal tablolara ve faaliyet raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden de erişilebilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, 

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 08/05/2020
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 16/07/2020
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 21/10/2020
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876206


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
ERSU 5,28 80.808.468 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6665 7,6709 % 0,51  
Euro 8,9766 8,9836 % 0,04  
Sterlin 9,7357 9,7845 % -0,19  
Frank 8,3059 8,3560 % -0,09  
Riyal 2,0381 2,0484 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 -6,44  
Altın Gr. 469 469 -0,44  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 -0,32  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,09  
B. Petrol 41,60 41,60 0,16  
Seans Raporu 18:05
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