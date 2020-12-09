***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
09.12.2020 09:19
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketiimizin 2021 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçları açıklama tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
Finansal sonuçlar ve faaliyet raporları Kamoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet sitesi www.derluksleather.com web adresinde yayınlanacaktır.
Yıl içinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi verilecektir.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 07/05/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 14/07/2021
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 22/10/2021
Yıllık
01/10/2021 31/12/2021 11/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892223
BIST
12:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:057,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:059,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:05469,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 469,18
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:03
|AKFGY
|4,73
|19.810.595
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.686.933
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.203.166
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.138.561
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.185.180
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|235.097.182
|% -5,76
|
|EREGL
|13,54
|999.119.071
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|682.296.024
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.709.474
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.505.163
|% 1,97
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8247
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4911
|9,4975
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4778
|10,5304
|% 0,66
|
|Frank
|8,7839
|8,8368
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0804
|2,0908
|% 0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-9,26
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-11,06
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,35
|
|Çeyrek
|749
|767
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,39
|49,39
|0,55
|
Seans Raporu
12:03
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-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem
-
12:14OSMEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 879 adet işlem