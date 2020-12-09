***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketiimizin 2021 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçları açıklama tarihleri aşağıda belirtilmiştir.Finansal sonuçlar ve faaliyet raporları Kamoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet sitesi www.derluksleather.com web adresinde yayınlanacaktır.Yıl içinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi verilecektir.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.SaygılarımızlaDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2021 31/03/2021 07/05/20212. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 14/07/20213. Çeyrek01/07/2021 30/09/2021 22/10/2021Yıllık01/10/2021 31/12/2021 11/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892223BIST