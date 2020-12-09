***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2020 yılı 4.çeyrek (yıllık) finansal sonuçları ve faaliyet raporunu açıklama tarihi aşağıdadır.Finansal sonuçlar ve faaliyet raporu Kamoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet adresi www.derluksleather.com web sitesinden açıklanacaktır.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.SaygılarımızlaDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/10/2020 31/12/2020 05/02/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892225BIST