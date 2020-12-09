***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
09.12.2020 09:27
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 4.çeyrek (yıllık) finansal sonuçları ve faaliyet raporunu açıklama tarihi aşağıdadır.
Finansal sonuçlar ve faaliyet raporu Kamoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet adresi www.derluksleather.com web sitesinden açıklanacaktır.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/10/2020 31/12/2020 05/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892225
BIST
12:151.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:157,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:159,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:15468,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:13
|AKFGY
|4,73
|19.980.085
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.689.299
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.208.483
|% 9,94
|
|SILVR
|6,57
|71.545.733
|% 9,87
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|18.822.174
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,64
|240.522.884
|% -5,04
|
|EREGL
|13,52
|1.007.447.483
|% 0,52
|
|SISE
|7,11
|941.850.132
|% -0,28
|
|PETKM
|4,88
|894.248.049
|% -0,20
|
|SELEC
|18,82
|701.049.672
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,19
|654.998.994
|% -0,76
|
|PETKM
|4,88
|894.248.049
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|280.968.352
|% 1,46
|
|SISE
|7,11
|941.850.132
|% -0,28
|
|KRDMD
|5,19
|654.998.994
|% -0,76
|
|ODAS
|3,61
|401.888.829
|% 1,69
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8257
|7,8287
|% 0,12
|
|Euro
|9,4901
|9,4978
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4710
|10,5235
|% 0,59
|
|Frank
|8,7780
|8,8308
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,10
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-13,19
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-6,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,52
|49,52
|0,68
|
Seans Raporu
12:13
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12:26
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