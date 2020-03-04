***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşit Bey Sokak No:11 34020Gündem Maddeleri1 - Açılış2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi5 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Yönetim Kurulunun, 2019 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi14 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması17 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması19 - Dilekler ve öneriler20 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 DERLÜKS Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2020 7 nolu Karar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında, 2019 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020 Salı günü saat 14:00 'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Demirhane Cad. Hacı Reşitbey Sok. No:11 Kazlıçeşme Zeytinburnu İstanbul adresinde yerleşik Şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824318BIST