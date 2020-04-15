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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2020 12:42
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşit Bey Sokak No:11 34020

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulunun, 2019 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması
17 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması
19 - Dilekler ve öneriler
20 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31.03.2020 saat 14:00'de başlayan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı 2019 Faaliyet Yılı_.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2020 tarihinde 10054 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838320


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Riyal 1,8281 1,8373 % 1,11  
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Altın Gr. 381 381 2,02  
Cumhuriyet 2.438 2.499 18,50  
Tam 2.505 2.571 19,00  
Yarım 1.218 1.251 8,70  
Çeyrek 611 626 4,60  
Gümüş.Ons 15,42 15,46 -0,33  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,45 27,45 -2,15  
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