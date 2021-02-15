***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 11.03.2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.02.2021
Genel Kurul Tarihi 11.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşitbey Sokak No:11 34020
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret ünvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirketi'in katlanacağı maliyetin 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul onayına sunulması
11 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9.Maddesi, c Fıkrası gereğince "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında" pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikince dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17 - Dilekler ve öneriler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Duyuru.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2021 09 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 2-3-13 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2021 Tarihinde yapılan toplantısında, 2020 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 11 Mart 2021 Perşembe saat 14:00'te yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909699
BIST