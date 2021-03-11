***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 11.03.2021 tarihli Genel KuruluYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 11.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşitbey Sokak No:11 34020Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,9 - Şirket Yönetim Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret ünvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,10 - Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirketi'in katlanacağı maliyetin 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul onayına sunulması11 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9.Maddesi, c Fıkrası gereğince "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında" pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikince dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler ve öneriler.18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Duyuru.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.03.2021 tarihli saat 14:00'te başlayan 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.Toplantıda esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir ret oyu kullanılmamış, şerh konulmamıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetAlınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 11.03.2021 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2021 Tarihinde yapılan toplantısında, 2020 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 11 Mart 2021 Perşembe saat 14:00'te yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917309BIST