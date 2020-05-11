***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.05.2020 11:33
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine ait, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara dair gerçekleşmeler raporu ekte bulunmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844015
BIST
11:5398.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 360,46
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:537,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:537,6748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:53388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,51
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.512.490
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.855.474
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|39.558.217
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,01
|30.689.183
|% -6,81
|
|RAYSG
|6,63
|1.468.703
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,49
|250.459.033
|% 9,94
|
|GARAN
|7,85
|231.899.713
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|201.253.359
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|81.655.447
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,59
|113.103.740
|% 1,27
|
|PETKM
|3,71
|178.069.571
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7405
|8,7843
|% -0,26
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8821
|1,8916
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
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