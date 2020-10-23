***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.10.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemine ait, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara dair gerçekleşmeler raporu ekte bulunmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883406
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,9610
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|Önceki Kapanış
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7,9771
En Düşük
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18:059,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,3950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
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18:05486,89
En Yüksek
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|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 486,89
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|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9516
|7,9534
|% 0,20
|
|Euro
|9,4340
|9,4411
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3271
|10,3789
|% -0,28
|
|Frank
|8,7566
|8,8093
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,71
|
Seans Raporu
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