***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.02.2021 09:51
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu ekte bulunmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908067
BIST
11:071.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:077,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:078,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:07412,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 412,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|YKGYO
|5,94
|10.375.792
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|11.371.085
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|8.960.465
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.882.017
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,80
|105.637.719
|% -7,91
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|132,00
|925.245.010
|% 3,61
|
|DOHOL
|4,04
|460.418.261
|% 0,50
|
|GARAN
|9,79
|393.813.537
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,48
|220.294.752
|% 1,22
|
|KARSN
|5,16
|220.264.918
|% 1,38
|
|DOHOL
|4,04
|460.418.261
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,48
|220.294.752
|% 1,22
|
|GSDHO
|2,76
|196.395.224
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,86
|183.813.705
|% 4,38
|
|ODAS
|4,19
|217.583.930
|% 1,45
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0569
|7,0631
|% 0,09
|
|Euro
|8,5024
|8,5078
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6792
|9,7277
|% 0,14
|
|Frank
|7,8230
|7,8701
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% 0,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,58
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ISKPL
Yüzde 4.73 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 505, 893 adet işlem
-
11:21OZBAL
Yüzde 5.10 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 121 adet işlem
-
11:20AKSEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 262, 844 adet işlem
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.23 ) 1, 621
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, GUSGR