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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

08.02.2021 09:51



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu ekte bulunmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908067


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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 1,58  
Altın Gr. 412 412 1,41  
Cumhuriyet 2.708 2.749 -36,00  
Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 27,06 27,10 0,24  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,08  
B. Petrol 60,13 60,13 0,57  
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