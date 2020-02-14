***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteZeytinburnu V.D. - Yenibosna V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2019/4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/02/2020AçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklığımızın 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairelerine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablosu ekte yer almaktadır.Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız dönem içinde nev'i değiştirdiği için ayrı ayrı beyannameleri mevcuttur. Bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Vergi Dairelerine verilen gelir tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş mali tablolardan farklılık gösterebilir.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819189BIST