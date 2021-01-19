***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.01.2021 09:54
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZETYİNBURNU VERGİ DAİRESİ ve YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4. Dönem Geçiçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/01/2021
Açıklamalar
Ana şirketimiz Derlüks Deri San.ve Tic.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarımız Boran Meşrubat San.ve Tic.A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar San.ve Tic.A.Ş nin gelir tabloları geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairelerine sunulmuştur.Beyannemeler Vergi Usul Kanununa uygun olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903180
BIST
10:271.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:277,4581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4499
10:279,0289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0170
10:27441,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.668.624
|% 9,99
|
|PKENT
|1.302,80
|1.115.265
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,55
|70.071.126
|% -3,12
|
|SISE
|8,17
|825.054.381
|% 4,74
|
|KRDMD
|7,21
|503.709.397
|% -0,83
|
|THYAO
|13,50
|346.719.708
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,49
|258.944.195
|% -0,40
|
|EREGL
|15,90
|146.005.739
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,49
|258.944.195
|% -0,40
|
|SISE
|8,17
|825.054.381
|% 4,74
|
|KRDMD
|7,21
|503.709.397
|% -0,83
|
|YGYO
|2,17
|111.864.894
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,75
|108.955.499
|% 7,42
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4523
|7,4581
|% -0,20
|
|Euro
|9,0216
|9,0289
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,1162
|10,1669
|% -0,15
|
|Frank
|8,3443
|8,3946
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9852
|1,9951
|% -0,13
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,78
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,39
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:41YONGA
Yüzde 9.72 oranında artışla 39.50 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 579 adet işlem
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, DOHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, SISE, PGSUS
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 72 artarak (% 0.85 ) 1, 393
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, SODSN, KERVN, AYGAZ, ACSEL, KLNMA, SNKRN, MERIT, AGYO, YGYO