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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

19.01.2021 09:54



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZETYİNBURNU VERGİ DAİRESİ ve YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4. Dönem Geçiçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/01/2021
Açıklamalar

Ana şirketimiz Derlüks Deri San.ve Tic.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarımız Boran Meşrubat San.ve Tic.A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar San.ve Tic.A.Ş nin gelir tabloları geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairelerine sunulmuştur.Beyannemeler Vergi Usul Kanununa uygun olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903180


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Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
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