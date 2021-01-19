***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteZETYİNBURNU VERGİ DAİRESİ ve YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİMali Tablonun Verilme Nedeni2020/4. Dönem Geçiçi Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi18/01/2021AçıklamalarAna şirketimiz Derlüks Deri San.ve Tic.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarımız Boran Meşrubat San.ve Tic.A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar San.ve Tic.A.Ş nin gelir tabloları geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairelerine sunulmuştur.Beyannemeler Vergi Usul Kanununa uygun olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903180BIST