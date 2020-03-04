***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DERAS, TREDDST00017 Peşin 0,0331153 3,31153 15 0,0281480 2,8148Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DERAS, TREDDST00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin 13 üncü maddesine ve Yönetim Kurulumuzun 01.03.2019 tarih DD12 sayılı kararı ile kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde ilke olarak, düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasaları düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârının asgari %35 'nin pay sahiplerine dağıtılması hedeflenmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1)sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2019 mali yılı Kâr Dağıtım Tablosuna göre Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (II-14.1) sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında Net Dönem Kârı 3.830.437 TL ve Vergi Usul Kanunu (VUK)hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarında ise Net Dönem Kârı 3.092.713 TL'dir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (04.03.2020) aldığı kararla Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesinin 13 üncü maddesine uygun olarak 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir net kârın 154.635 TL'lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 91.895 TL'nin 2.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2.664.955 TL'nin olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına,918.950 TL'nin ortaklara 1.Temettü olarak dağıtılmasına,Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 8 nolu karar.pdfEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 183.324Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.688.607 3.654.0584. Vergiler ( - ) 858.170 561.3455. Net Dönem Kârı 3.830.437 3.092.7136. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 154.636 154.6368. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.675.801 2.938.077Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.675.801 2.938.07711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 918.950 734.519* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 91.895 73.45117. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.664.955 2.130.10620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 918.950 0 25 0,0284039 2,84TOPLAM 918.950 0 25 0,0284039 2,84Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824370BIST