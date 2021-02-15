***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DERAS, TREDDST00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DERAS, TREDDST00017 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 09 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Kâr Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.345.210Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Hayır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 7.873.325 3.936.5034. Vergiler ( - ) 152.483 398.2855. Net Dönem Kârı 7.720.842 3.538.2186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 176.911 176.9118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.543.931 3.361.307Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 7.543.931 3.361.30720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2020 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 7.720.842 TL vergi sonrası dağıtalabilir karın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, koronovirüs pandemi salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, Şirketimizin finansal yapısında çıkaracağı olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, 176.911 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe, 7.543.931 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine 15.02.2021 tarih, 2021/9 Yönetim Kurulu toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909741BIST