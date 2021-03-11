***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2021 17:13
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DERAS, TREDDST00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DERAS, TREDDST00017 0 0
Ek Açıklamalar
11 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Kar Payı dağıtımı gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Genel Kurul kar payı dağıtılmamasını onaylamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 09 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.345.210
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Hayır
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.873.325 3.936.503
4. Vergiler ( - ) 152.483 398.285
5. Net Dönem Kârı 7.720.842 3.538.218
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 176.911 176.911
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.543.931 3.361.307
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 7.543.931 3.361.307
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2020 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 7.720.842 TL vergi sonrası dağıtalabilir karın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, koronovirüs pandemi salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, Şirketimizin finansal yapısında çıkaracağı olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, 176.911 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe, 7.543.931 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine 15.02.2021 tarih, 2021/9 Yönetim Kurulu toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917316
BIST