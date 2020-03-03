***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
03.03.2020 18:23
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul / Kadıköy 158 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
1.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,80
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,40
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,42
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
6,83
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,80
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.03.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
2019/34 Yönetim Kurulu kararınca yeni yatırımların yapılması, borç ödenmesi vb. / Faaliyetlere bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
252.000 TL (V.U.K.göre)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Çiler Özlem ÇELİK & Ahmet Uğur ÇELİK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.09.2018/2018 OZ-0149
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.450.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 1.500.000 TL değerle Çiler Özlem ÇELİK ve Ahmet Uğur ÇELİK 'e satılmıştır. Oluşan 252.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824000
BIST