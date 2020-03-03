***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul / Kadıköy 158 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli1.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,80Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,40Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,42Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)6,83Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,42İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,80Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.03.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi2019/34 Yönetim Kurulu kararınca yeni yatırımların yapılması, borç ödenmesi vb. / Faaliyetlere bir etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı252.000 TL (V.U.K.göre)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafÇiler Özlem ÇELİK & Ahmet Uğur ÇELİKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.09.2018/2018 OZ-0149Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.450.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 1.500.000 TL değerle Çiler Özlem ÇELİK ve Ahmet Uğur ÇELİK 'e satılmıştır. Oluşan 252.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824000BIST