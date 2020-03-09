***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









e Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar255.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 340.000 TL değerle Mehmet KURT 'a satılmıştır. Oluşan 73.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825742BIST