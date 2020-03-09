***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
09.03.2020 18:15
e Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
255.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 340.000 TL değerle Mehmet KURT 'a satılmıştır. Oluşan 73.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825742
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1074
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,06
|Açılış
|: 328,82
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|QNBFL
|153,20
|7.346.833
|% 1,12
|
|SUMAS
|9,59
|66.100
|% 0,95
|
|SANEL
|3,90
|12
|% 0,26
|
|SEYKM
|9,48
|530.933
|% 0,11
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|CRFSA
|5,84
|13.575.556
|% -13,10
|
|KFEIN
|11,86
|16.376.092
|% -12,79
|
|KRGYO
|2,02
|798.142
|% -12,55
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|MPARK
|17,70
|19.679.883
|% -1,88
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|AGHOL
|14,93
|17.075.095
|% -10,44
|
|MARKA
|1,21
|3.328.265
|% -7,63
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|PEKGY
|2,53
|5.959.982
|% -8,99
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|DERAS
|2,97
|6.824.434
|% -11,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0188
|8,0590
|% 1,37
|
|Frank
|6,5860
|6,6257
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,91
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|-8,97
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