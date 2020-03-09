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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.03.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER


e Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
255.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar

     2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul  ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 340.000 TL değerle Mehmet KURT 'a satılmıştır. Oluşan 73.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825742


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QNBFL 153,20 7.346.833 % 1,12  
SUMAS 9,59 66.100 % 0,95  
SANEL 3,90 12 % 0,26  
SEYKM 9,48 530.933 % 0,11  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0188 8,0590 % 1,37  
Frank 6,5860 6,6257 % 1,98  
Riyal 1,6245 1,6326 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.670 -4,91  
Altın Gr. 329 329 1,53  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,88 16,90 -0,45  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 -0,06  
B. Petrol 36,30 36,30 -8,97  
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