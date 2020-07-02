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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

02.07.2020 09:43
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Çanakkale / Gelibolu 150 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
310.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,58
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.12
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.29
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,42
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,17
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.07.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
2019/34 Yönetim Kurulu kararınca yeni yatırımların yapılması, borç ödenmesi vb. / Faaliyetlere bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
182.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 10.000 TL (TMS/TFRS göre)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Seviye Tuncer
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.08.2018 / 2018 OZ-0139
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
300.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 310.000 TL değerle Seviye TUNCER 'e satılmıştır. Oluşan 182.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 10.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853940


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KENT 621,60 2.915.991 % 10,00  
CMBTN 72,80 16.326.800 % 9,97  
ULUUN 10,27 52.502.381 % 9,96  
VKFYO 3,99 4.576.857 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5540 8,5969 % 0,43  
Frank 7,2357 7,2793 % 0,33  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 1,14  
Altın Gr. 390 390 0,26  
Cumhuriyet 2.529 2.550 2,80  
Tam 2.604 2.616 2,80  
Yarım 1.265 1.280 1,30  
Çeyrek 632 641 0,70  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 -0,06  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02  
B. Petrol 42,63 42,63 0,60  
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