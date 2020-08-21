***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDükkânSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTekirdağ/Çorlu 89.50 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli90.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,17Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,33Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,07Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,42Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,05Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.08.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi2019/34 Yönetim Kurulu kararınca yeni yatırımların yapılması, borç ödenmesi vb. / Faaliyetlere bir etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı43.704 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 15.000 TL (TMS/TFRS göre)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafHarun ÇelikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07.01.2019 / 2019 OZ-001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar75.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan dükkân vasıflı gayrimenkul 90.000 TL değerle Harun Çelik'e satılmıştır. Oluşan 43.704 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 15.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870707BIST