***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.08.2020 08:56
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 05.08.2020 tarih ve BİAŞ -2-3290 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865564
BIST
10:111.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:117,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:118,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:11467,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,39
|Açılış
|: 467,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|POLTK
|155,00
|14.105
|% 6,97
|
|AVISA
|14,87
|3.356.097
|% 6,29
|
|UZERB
|4,45
|1.936
|% 5,20
|
|QNBFB
|64,90
|463.256
|% -9,99
|
|QNBFL
|131,10
|235.587
|% -9,96
|
|CASA
|24,32
|64.837
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,93
|198.109
|% -9,88
|
|IHLGM
|1,49
|5.984.265
|% -5,10
|
|RTALB
|44,40
|10.562.563
|% 3,50
|
|IHLGM
|1,49
|5.984.265
|% -5,10
|
|ULUUN
|9,95
|4.968.981
|% 2,16
|
|OYAKC
|8,04
|4.025.474
|% -0,74
|
|BNTAS
|3,98
|3.835.718
|% -1,00
|
|IHLGM
|1,49
|5.984.265
|% -5,10
|
|BNTAS
|3,98
|3.835.718
|% -1,00
|
|OYAKC
|8,04
|4.025.474
|% -0,74
|
|ENJSA
|8,53
|3.519.645
|% -1,27
|
|HDFGS
|4,33
|1.655.793
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2998
|9,3464
|% 0,94
|
|Frank
|7,7744
|7,8212
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|12,26
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.127
|32,50
|
|Tam
|3.157
|3.227
|43,00
|
|Yarım
|1.532
|1.571
|16,30
|
|Çeyrek
|769
|786
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,06
|