***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2019 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Türk Patent ve Marka Kurumu ve Consitex S.A. ‘ya karşı açtığımız davanın duruşması bugün gerçekleşmiştir.Yapılan yargılamada yerel mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir. Bu davadan dolayı Şirketimizin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla dava açmak için şirket avukatlarımız gerekli çalışmalara başlamışlardır.Konu ile ilgili şirket avukatımızın ve mahkemenin bildirimi ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların dikkatine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820137BIST