***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 18:17
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2019 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Türk Patent ve Marka Kurumu ve Consitex S.A. ‘ya karşı açtığımız davanın duruşması bugün gerçekleşmiştir.
Yapılan yargılamada yerel mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir. Bu davadan dolayı Şirketimizin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla dava açmak için şirket avukatlarımız gerekli çalışmalara başlamışlardır.
Konu ile ilgili şirket avukatımızın ve mahkemenin bildirimi ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların dikkatine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820137
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
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|Önceki Kapanış
|: 119.574
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 312,72
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315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8410
|7,8804
|% -0,29
|
|Frank
|6,1570
|6,1941
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|3,96
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|1,41
|