***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 16:37
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821
BIST
17:46105.609
En Yüksek
|Değişim
|: -4,36%
|| -4.809,37
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:466,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:466,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:46324,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,83
|Açılış
|: 324,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.108.272
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,90
|17.223.156
|% 11,96
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,85
|60.670.540
|% 8,94
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,40
|1.652.748
|% -11,46
|
|AVGYO
|1,52
|51.623.201
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,34
|16.688.163
|% -10,60
|
|VERUS
|19,65
|4.581.663
|% -10,44
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,72
|1.638.206.150
|% -3,54
|
|ASELS
|27,58
|1.065.573.022
|% -1,43
|
|GARAN
|9,48
|561.908.559
|% -6,97
|
|AKBNK
|6,76
|311.153.202
|% -6,24
|
|ODAS
|1,95
|261.589.368
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,37
|218.758.258
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|175.170.624
|% -6,20
|
|THYAO
|11,72
|1.638.206.150
|% -3,54
|
|ODAS
|1,95
|261.589.368
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|260.344.508
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9796
|8,0196
|% 0,11
|
|Frank
|6,4169
|6,4556
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6580
|1,6663
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-20,13
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-1,61
|
Seans Raporu
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem
-
17:54GLBMD
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 160 adet işlem
-
17:53PAPIL
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 301 adet işlem