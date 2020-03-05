***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/09/2019 tarihinde açıklanan 2019/34 sayılı yönetim Kurulu kararına istinaden,Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satım Çalışmalarına başlanacağı açıklanmıştı.Bu süreçte yapılan çalışmalar hakkında rapor 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824643BIST