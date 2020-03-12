***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:15
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan '' Riskin Erken Saptanması 2019 Yılı Raporu'' ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827704
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0766
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9877
18:05320,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -6,53
|Açılış
|: 320,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.956.256
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.592.511
|% 15,00
|
|PINSU
|2,68
|28.616.755
|% 13,08
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|SELEC
|8,12
|234.149.156
|% 10,03
|
|IHLAS
|0,52
|39.359.190
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.377.311
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.264.802
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.712.202
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|24.042.103
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|915.651.266
|% -6,65
|
|THYAO
|8,48
|688.908.106
|% -11,76
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|GARAN
|8,74
|465.354.971
|% -8,77
|
|DEVA
|10,60
|321.190.924
|% 6,64
|
|IHLGM
|0,90
|170.546.883
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|213.850.575
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.559.236
|% -19,57
|
|KARSN
|1,29
|153.088.538
|% -16,23
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9264
|7,9662
|% -0,16
|
|Frank
|6,6290
|6,6689
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6735
|1,6819
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-59,19
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,82
|15,86
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
|