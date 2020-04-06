***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 2019 34 sayılı 24.09.2019 tarihli ve 2020 09 sayılı 05.03.2020 tarihli kararlarınca yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan bir kısım taşınmaz satılmıştır. Bu satımdan Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 3.642.000 TL karın önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla yenileme fonuna aktarılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835197BIST