***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 15:49
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 2019 34 sayılı 24.09.2019 tarihli ve 2020 09 sayılı 05.03.2020 tarihli kararlarınca yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan bir kısım taşınmaz satılmıştır. Bu satımdan Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 3.642.000 TL karın önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla yenileme fonuna aktarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835197
BIST
17:1491.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.351,76
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.952
En Düşük
90.631
17:146,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:147,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:14359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 8,62
|Açılış
|: 359,39
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|237.186
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.769.881
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.984.645
|% -10,00
|
|INFO
|5,79
|23.946.318
|% -9,39
|
|MTRYO
|2,53
|36.061.288
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|544.132.749
|% 9,98
|
|GARAN
|7,70
|536.866.667
|% 2,12
|
|THYAO
|9,19
|519.088.582
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|ASELS
|23,72
|357.098.124
|% 2,24
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,06
|140.734.342
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.329.173
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.298.017
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8928
|6,9343
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:25VKFYO
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17:22XU030
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17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLGM, YKBNK
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17:22XU100
Endeks 91, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 297.00 milyon TL de