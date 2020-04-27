***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 14:37
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen ‘'Kısa Çalışma Ödeneği'' talebimizin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk testi sonucunda Nisan ayı ücretini kapsayacak şekilde uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
Bu süreçten çalışanlarımızın minimum etkilenmesi amacıyla Şirketimiz gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.
Komuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840305
BIST
15:58101.224
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.465,17
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.326
En Düşük
100.086
15:586,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:587,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5870
En Düşük
7,5263
15:58386,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,57
|Açılış
|: 386,11
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.522.042
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.721.432
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.522
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.983.500
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.065.755.939
|% 5,16
|
|GARAN
|8,36
|820.704.078
|% 2,96
|
|ASELS
|27,50
|640.384.621
|% 3,07
|
|ECILC
|4,94
|382.876.223
|% 2,49
|
|MGROS
|29,42
|378.788.333
|% 2,44
|
|THYAO
|10,80
|1.065.755.939
|% 5,16
|
|GARAN
|8,36
|820.704.078
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,08
|105.902.167
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|196.850.813
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|302.269.087
|% 6,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6603
|8,7037
|% 1,02
|
|Frank
|7,1508
|7,1939
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-6,96
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-6,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|-1,40
|