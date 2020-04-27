***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen ‘'Kısa Çalışma Ödeneği'' talebimizin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk testi sonucunda Nisan ayı ücretini kapsayacak şekilde uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.Bu süreçten çalışanlarımızın minimum etkilenmesi amacıyla Şirketimiz gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.Komuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840305BIST