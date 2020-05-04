***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 12:19
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covit-19 virüs salgını nedeniyle paydaşların zarar görmemesi ve tedarik zincirinin aksamaması için erken ödeme yapılması hakkında Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842190
BIST
14:4998.967
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -2.142,79
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.894
14:497,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:497,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:49385,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,43
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.679.123
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.447.509
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.165.375
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.459.075
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.645.749
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.452.939
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.575
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|618.685.194
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,77
|508.086.179
|% 8,87
|
|GARAN
|8,14
|371.210.363
|% -2,40
|
|ASELS
|26,50
|257.400.187
|% -2,36
|
|AVOD
|2,77
|251.685.494
|% 5,32
|
|GSRAY
|2,71
|618.685.194
|% 5,04
|
|AVOD
|2,77
|251.685.494
|% 5,32
|
|TSPOR
|5,77
|508.086.179
|% 8,87
|
|ODAS
|1,77
|158.201.264
|% -1,12
|
|AFYON
|2,94
|243.559.363
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7164
|8,7601
|% -0,16
|
|Frank
|7,2616
|7,3053
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8662
|1,8756
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,31
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|12,10
|
|Tam
|2.549
|2.588
|12,40
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,60
|