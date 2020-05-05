***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 12:12
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.03.2020 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkul satım çalışmaların sürdüğü bir rapor ile kamoyuna duyrulmuştu. 05.05.2020 tarihi itibari ile raporun güncel hali ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842563
BIST
15:0298.633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -209,64
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:027,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:027,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:02386,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 386,18
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.972.029
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|488.161.134
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,96
|478.960.891
|% 2,23
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|KRDMD
|2,24
|356.989.748
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,90
|223.958.850
|% 3,26
|
|KARSN
|1,75
|144.436.663
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7915
|8,8356
|% 0,62
|
|Frank
|7,2619
|7,3057
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8806
|1,8900
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,10
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|1,20
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,20
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,23
|29,23
|2,03
|
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15:14XU100
Endeks 98, 717 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 6, 220.00 milyon TL de