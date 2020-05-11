***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıkla4.05.2020 tarihinde aldığı 2020/15 sayılı karar gereğince, tedarikçilerimizin mağdur olmaması ve üretim zincirinin aksamaması için, cari borçlarımızın 30.06.2020 tarihine kadar olan kısmının, paydaşlarımız isterse erken ödenmesine karar verilmişti.Bu bağlamda yapılan çalışmalarda 42 tedarikçimize 2.120.155 TL ödeme yapılmıştır. Yapılan bu ödeme 31.03.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan 15.522.098 TL ticari borcun %13,66'sına denk gelmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844009BIST