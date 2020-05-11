***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 11:21
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıkla4.05.2020 tarihinde aldığı 2020/15 sayılı karar gereğince, tedarikçilerimizin mağdur olmaması ve üretim zincirinin aksamaması için, cari borçlarımızın 30.06.2020 tarihine kadar olan kısmının, paydaşlarımız isterse erken ödenmesine karar verilmişti.
Bu bağlamda yapılan çalışmalarda 42 tedarikçimize 2.120.155 TL ödeme yapılmıştır. Yapılan bu ödeme 31.03.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan 15.522.098 TL ticari borcun %13,66'sına denk gelmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844009
BIST
11:4898.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 234,62
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:487,0916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:487,6736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:48389,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,17
|Açılış
|: 389,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.488.825
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.831.223
|% 9,98
|
|KRDMB
|2,50
|38.901.226
|% -8,09
|
|KRDMA
|2,97
|28.819.919
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,97
|29.772.218
|% -6,56
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,48
|245.934.770
|% 9,86
|
|GARAN
|7,86
|215.754.552
|% 0,00
|
|MGROS
|31,06
|193.266.594
|% 4,72
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|81.207.824
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|112.708.411
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|174.839.185
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7438
|8,7876
|% -0,23
|
|Frank
|7,2603
|7,3041
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,26
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,60
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,10
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,30
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|-0,70
|