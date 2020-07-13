***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 11:46
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covit-19 salgını ve akabinde yeni normalleşme sürecinde Şirketimiz bir dizi maliyet düşürücü tedbirler alarak giderleri minimize etmeye çalışmıştır. Bu konuda başarı yakalanmıştır. Öte yandan, dünya ticaretinin daralması nedeniyle özellikle ihracata dayalı sektörler bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiştir. Keza ticari faaliyetlerimizde büyük yer kaplayan Rusya'da olumsuz pandemi koşulları sürmektedir. Bu nedenle oluşabilecek gelir azalmalarını önlemek için, yönetim kurulumuz tedbiren gelir artırıcı çalışmalar yapılmasına, yeni normalleşme sürecinde öne çıkan sektörlerden özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim-dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859296
BIST
14:37117.708
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.899,84
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:376,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:377,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:37399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,35
|Açılış
|: 399,31
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.953.848
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.222.773
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|736.819.202
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|494.979.614
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|328.792.033
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.096.011
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.170.407
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2570
|7,3008
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,09
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,50
|
|Tam
|2.675
|2.684
|10,90
|
|Yarım
|1.299
|1.313
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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