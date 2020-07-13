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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2020 11:46
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Covit-19 salgını ve akabinde yeni normalleşme sürecinde Şirketimiz bir dizi maliyet düşürücü tedbirler alarak giderleri minimize etmeye çalışmıştır. Bu konuda başarı yakalanmıştır. Öte yandan, dünya ticaretinin daralması nedeniyle özellikle ihracata dayalı sektörler bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiştir. Keza ticari faaliyetlerimizde büyük yer kaplayan Rusya'da olumsuz pandemi koşulları sürmektedir. Bu nedenle oluşabilecek gelir azalmalarını önlemek için, yönetim kurulumuz tedbiren gelir artırıcı çalışmalar yapılmasına, yeni normalleşme sürecinde öne çıkan sektörlerden özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim-dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859296


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Altın Gr. 399 400 2,58  
Cumhuriyet 2.597 2.615 10,50  
Tam 2.675 2.684 10,90  
Yarım 1.299 1.313 5,30  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 0,45  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,10  
B. Petrol 42,52 42,52 -0,72  
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