***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovit-19 salgını ve akabinde yeni normalleşme sürecinde Şirketimiz bir dizi maliyet düşürücü tedbirler alarak giderleri minimize etmeye çalışmıştır. Bu konuda başarı yakalanmıştır. Öte yandan, dünya ticaretinin daralması nedeniyle özellikle ihracata dayalı sektörler bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiştir. Keza ticari faaliyetlerimizde büyük yer kaplayan Rusya'da olumsuz pandemi koşulları sürmektedir. Bu nedenle oluşabilecek gelir azalmalarını önlemek için, yönetim kurulumuz tedbiren gelir artırıcı çalışmalar yapılmasına, yeni normalleşme sürecinde öne çıkan sektörlerden özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim-dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859296BIST