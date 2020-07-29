***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Taneri'nin yeni iş alanları ilgili raporu ektedir.Yönetim Kurulu rapora istinaden en kısa zamanda aksiyon alacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863556
BIST
17:561.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -16,69
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:566,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:568,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2406
En Düşük
8,1145
17:56438,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,76
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.162.024
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.591.090
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|46.809.656
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.218
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|18.239.242
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|19.355.889
|% -9,36
|
|ASELS
|35,44
|2.212.888.246
|% -2,85
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|GARAN
|7,11
|1.429.008.443
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|IHLAS
|0,89
|244.714.703
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|TSKB
|1,14
|305.675.998
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0093
|9,0545
|% 0,81
|
|Frank
|7,5884
|7,6341
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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