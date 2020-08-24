***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde distribütörlük görevini üstlendiğimiz Erikli Nestle Waters'ın, bu bölgelere ilave olarak 31.08.2020 tarihi itibariyle Bağcılar ilçesinde de distribütörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayız.Bu ek protokolün Boran Meşrubat'ın su satışlarına takribi olarak %20 katkı sağlaması beklenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870920BIST