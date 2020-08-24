***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde distribütörlük görevini üstlendiğimiz Erikli Nestle Waters'ın, bu bölgelere ilave olarak 31.08.2020 tarihi itibariyle Bağcılar ilçesinde de distribütörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayız.
Bu ek protokolün Boran Meşrubat'ın su satışlarına takribi olarak %20 katkı sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870920
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05457,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3721
|7,3803
|% 0,60
|
|Euro
|8,7018
|8,7126
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6053
|9,6534
|% 0,32
|
|Frank
|8,0613
|8,1098
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-7,63
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,56
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,43
|