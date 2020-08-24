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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul İli Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde distribütörlük görevini üstlendiğimiz Erikli Nestle Waters'ın, bu bölgelere ilave olarak 31.08.2020 tarihi itibariyle Bağcılar ilçesinde de distribütörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayız.
Bu ek protokolün Boran Meşrubat'ın su satışlarına takribi olarak %20 katkı sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870920


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Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,05  
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