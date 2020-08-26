***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.07.2020 tarih ve 2020/19 numaralı karar ile yeni normalde öne çıkan sektörlerden, özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim ve dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılması için Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevzat Taneri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmişti. Görevliler 29.07.2020 tarihi itibari ile raporlarını kurulumuza sunmuşlardır. Kurulumuz ilgili raporu incelemiş ve ekteki Yönetim Kurulu kararını almıştır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871293BIST