***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.07.2020 tarih ve 2020/19 numaralı karar ile yeni normalde öne çıkan sektörlerden, özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim ve dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılması için Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevzat Taneri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmişti. Görevliler 29.07.2020 tarihi itibari ile raporlarını kurulumuza sunmuşlardır. Kurulumuz ilgili raporu incelemiş ve ekteki Yönetim Kurulu kararını almıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871293
BIST
17:581.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:587,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:588,7350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:58460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 460,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CRDFA
|7,59
|19.559.046
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.217
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.475.507
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,05
|28.673.775
|% -6,25
|
|DGGYO
|12,73
|113.299.419
|% -5,98
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,22
|2.311.702.253
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.062.047.459
|% -2,68
|
|GARAN
|6,86
|970.488.316
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,49
|891.244.824
|% 4,17
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,22
|2.311.702.253
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.062.047.459
|% -2,68
|
|YKBNK
|2,05
|453.358.511
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,85
|368.164.131
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,07
|764.915.011
|% 2,52
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3904
|% 0,00
|
|Euro
|8,7249
|8,7356
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7183
|9,7670
|% 0,23
|
|Frank
|8,0968
|8,1456
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9634
|1,9733
|% -0,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|