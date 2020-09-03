***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 18:13
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.08.2020 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulumuz 26.08.2020 tarih 2020/21 sayılı kararı ile elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe faaliyet göstermek üzere bir bağlı ortaklık kurulması planlandığı belirtilmişti.
Söz konusu bağlı ortaklık ‘'Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'' ismiyle kurularak ekte bulunan esas sözleşmesi 1 Eylül 2020 tarih 10150 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine başlamasıyla ilgili diğer çalışmalar sürdürülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873188
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05461,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4310
|7,4403
|% 0,78
|
|Euro
|8,7931
|8,8233
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8850
|% 0,09
|
|Frank
|8,1328
|8,1818
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-13,24
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 764 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL