***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.08.2020 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulumuz 26.08.2020 tarih 2020/21 sayılı kararı ile elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe faaliyet göstermek üzere bir bağlı ortaklık kurulması planlandığı belirtilmişti.Söz konusu bağlı ortaklık ‘'Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'' ismiyle kurularak ekte bulunan esas sözleşmesi 1 Eylül 2020 tarih 10150 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine başlamasıyla ilgili diğer çalışmalar sürdürülmektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873188BIST