***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2020 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkul satım çalışmaların sürdüğü bir rapor ile kamuoyuna duyrulmuş ve ilgili tarihler itibari ile güncellenmiştir. 07.09.2020 tarihi itibari ile raporun son hali ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873773BIST