***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 2019/34 sayılı-24.09.2019 tarihli ve 2020/09 sayılı-05.03.2020 kararlarına istinaden ve bu tarihten itibaren her 2 ayda bir yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan taşınmazların satılmalarına ilişkin rapor yayınlanmaktadır. 31.03.2020 tarih 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu satımdan elde edilen 3.000.000 TL kârın, önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla ‘'yenileme fonuna'' aktarılmasına karar verilmişti. Bu fonun 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875321
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
18:058,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
18:05474,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,03
|Açılış
|: 474,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYH
|0,88
|2.235.494
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.990.218
|% 10,00
|
|POLTK
|209,00
|2.439.247
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|854.663
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.732.117
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.135.301
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.902.180
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|92.051.670
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|170.982.980
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.095.873.713
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|773.941.351
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|733.736.141
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|551.015.187
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.414.499
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.095.873.713
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|249.971.948
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|733.736.141
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.697.488
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|193.738.090
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5054
|7,5076
|% 0,24
|
|Euro
|8,8862
|8,8946
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7332
|9,7820
|% 1,09
|
|Frank
|8,2408
|8,2904
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9951
|2,0051
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|14,00
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem