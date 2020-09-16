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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 2019/34 sayılı-24.09.2019 tarihli ve 2020/09 sayılı-05.03.2020 kararlarına istinaden ve bu tarihten itibaren her 2 ayda bir yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan taşınmazların satılmalarına ilişkin rapor yayınlanmaktadır. 31.03.2020 tarih 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu satımdan elde edilen 3.000.000 TL kârın, önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla ‘'yenileme fonuna'' aktarılmasına karar verilmişti. Bu fonun 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875321


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Altın Gr. 474 474 3,04  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,36 27,40 0,24  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,05  
B. Petrol 41,72 41,72 1,19  
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