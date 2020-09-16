***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 2019/34 sayılı-24.09.2019 tarihli ve 2020/09 sayılı-05.03.2020 kararlarına istinaden ve bu tarihten itibaren her 2 ayda bir yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan taşınmazların satılmalarına ilişkin rapor yayınlanmaktadır. 31.03.2020 tarih 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu satımdan elde edilen 3.000.000 TL kârın, önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla ‘'yenileme fonuna'' aktarılmasına karar verilmişti. Bu fonun 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875321BIST