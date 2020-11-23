***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 11:35
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Bakırköy'de şube açma işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ( Sayı 10207-Sayfa 698) yayınlanmıştır. Havana Motor, onaylanan bu şubeyi garaj ve depo olarak kullanmayı planlamaktadır.
Öte yandan, yine Havana Motor'un '' Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'' Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu belge ile birlikte Havana Motor, bütün otomobilleri ithal edebilme hakkı kazanmıştır.
İlgili belgeler ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889517
BIST
12:511.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:517,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:519,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1718
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:51465,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,77
|Açılış
|: 466,01
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EGEEN
|1.557,00
|163.840.606
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|GARAN
|9,30
|1.042.906.680
|% -1,59
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,25
|614.323.423
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|258.730.671
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,04
|374.619.004
|% -1,62
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7445
|7,7516
|% 1,74
|
|Euro
|9,1975
|9,2077
|% 1,84
|
|Sterlin
|10,3403
|10,3922
|% 2,40
|
|Frank
|8,4932
|8,5444
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0645
|2,0749
|% 1,93
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-4,16
|
|Altın Gr.
|466
|467
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,81
|