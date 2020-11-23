***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Bakırköy'de şube açma işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ( Sayı 10207-Sayfa 698) yayınlanmıştır. Havana Motor, onaylanan bu şubeyi garaj ve depo olarak kullanmayı planlamaktadır.Öte yandan, yine Havana Motor'un '' Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'' Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu belge ile birlikte Havana Motor, bütün otomobilleri ithal edebilme hakkı kazanmıştır.İlgili belgeler ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889517BIST