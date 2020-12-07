***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 07.09.2020 tarihinde düzenlediği gayrimenkul raporunda tavsiye ettiği üzere , ortaklığımız yatırım amaçlı gayrımenkullerini yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. Lider Gayrimenkul Değerlereme A.Ş'nin yaptığı bu değerleme neticesinde, Şirket aktiflerinde bulunan 7 adet taşınmazın toplam değerinin 2.614.000 TL'den , 3.291.000 TL'ye çıktığı saptanmıştır. Bu durumda varlıkların 677.000 TL değerlendiği görülmüştür.Ortaklarımız ilgili değerleme raporlarına http://www.derluksleather.com/kurumsal/yatirimci-iliskileri/gayrimenkul-degerleme-raporu/ web adresinden ulaşabilirler.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891872BIST