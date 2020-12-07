***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 18:24
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 07.09.2020 tarihinde düzenlediği gayrimenkul raporunda tavsiye ettiği üzere , ortaklığımız yatırım amaçlı gayrımenkullerini yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. Lider Gayrimenkul Değerlereme A.Ş'nin yaptığı bu değerleme neticesinde, Şirket aktiflerinde bulunan 7 adet taşınmazın toplam değerinin 2.614.000 TL'den , 3.291.000 TL'ye çıktığı saptanmıştır. Bu durumda varlıkların 677.000 TL değerlendiği görülmüştür.
Ortaklarımız ilgili değerleme raporlarına http://www.derluksleather.com/kurumsal/yatirimci-iliskileri/gayrimenkul-degerleme-raporu/ web adresinden ulaşabilirler.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891872
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
18:057,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
18:05466,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,15
|Açılış
|: 466,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7997
|7,8033
|% -0,12
|
|Euro
|9,4562
|9,4685
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4149
|10,4671
|% -0,50
|
|Frank
|8,7305
|8,7831
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|23,68
|
|Altın Gr.
|466
|466
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|