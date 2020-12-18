***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 09:09
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihinde toplanmış, Şirket kaynaklarının orta ve uzun vadede daha verimli kullanılabilmesi, kârın ve öz sermayenin arttırabilmesi amacıyla, günümüzün öne çıkan sektörlerinden ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe'' yatırım olanaklarının araştırılması ve bu konuda rapor yazılması için, İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yetki vermiştir.
İlgili Yönetim Kurulun Kararı ektedir.
Kamoyunun ve Yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893763
BIST
11:501.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:507,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:509,4423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:50466,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.582.797
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.124.317
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.983.761
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,30
|211.911.827
|% -5,85
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|PGSUS
|77,15
|793.678.380
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|430.993.148
|% 2,34
|
|GARAN
|9,79
|336.123.482
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|193.901.736
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|113.208.865
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|205.893.338
|% 1,62
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6946
|7,6984
|% -0,06
|
|Euro
|9,4369
|9,4410
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,4126
|10,4649
|% -0,01
|
|Frank
|8,6766
|8,7288
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,77
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|-0,16
|
Seans Raporu
11:50
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12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, TUPRS
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 92 artarak (% 0.31 ) 1, 263
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12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, MARKA, MMCAS, UMPAS, SNKRN, ALCAR, CLEBI, BRSAN
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12:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, RAYSG, UZERB
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12:03
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