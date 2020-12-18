***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihinde toplanmış, Şirket kaynaklarının orta ve uzun vadede daha verimli kullanılabilmesi, kârın ve öz sermayenin arttırabilmesi amacıyla, günümüzün öne çıkan sektörlerinden ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe'' yatırım olanaklarının araştırılması ve bu konuda rapor yazılması için, İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yetki vermiştir.İlgili Yönetim Kurulun Kararı ektedir.Kamoyunun ve Yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893763BIST